قالت شركة إنرجواتوم النووية الأوكرانية إن القوات الروسية تعتزم إغلاق وحدات الطاقة العاملة في محطة زابوريجيا النووية وفصلها عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.



وعبرت الشركة في بيان عن اعتقادها أن روسيا، التي تسيطر على المحطة في جنوب أوكرانيا، تستعد «لاستفزاز على نطاق واسع» هناك. وكانت موسكو اتهمت من جهتها كييڤ بالتجهيز «لاستفزاز» في موقع المحطة تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو عوتيريش لأوكرانيا.

وجاء في البيان الأوكراني «هناك معلومات تفيد بأن قوات الاحتلال الروسي تعتزم إغلاق وحدات الطاقة وفصلها عن خطوط الإمداد بالطاقة في شبكة الكهرباء الأوكرانية في المستقبل القريب».



وأضاف «يبحث الجيش الروسي حاليا عن موردين للوقود من أجل المولدات التي تعمل بالديزل والمفترض تشغيلها بعد إغلاق وحدات الطاقة في ظل غياب الإمداد الخارجي بالطاقة من أجل نظم التبريد النووية التي تعمل بالوقود».



وسيفرض إغلاق المحطة ضغوطا جديدة على الإمدادات الأوكرانية وخاصة في الجنوب. وتتوقع أوكرانيا بالفعل أكثر فصول الشتاء صعوبة منذ الاستقلال وتستعد لنقص محتمل في الطاقة.



ميدانيا، لم تتضح بعد طبيعة الانفجارات التي وقعت الخميس في أنحاء مختلفة من شبه جزيرة القرم وفي منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، وذلك بعد أيام قليلة من إقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقائد اسطول البحر الاسود، وسط تكهنات بأنها ربما تكون نتجت عن ضربات أوكرانية.



ففي سيفاستوبول (مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي) وقعت 4 انفجارات على الأقل في منطقة بالقرب من مطار بيلبيك العسكري الروسي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر محلية.



أما في أقصى شرق القرم، فقال مستشار رئيس القرم الموالي لروسيا إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لتهديدات في أجواء منطقة كيرتش، حيث يقع الجسر الذي يربط بين شبه الجزيرة والبر الروسي. وكان جسر كيرتش أنشئ عقب سيطرة روسيا على القرم عام 2014.



في الوقت نفسه، أعلن ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول الموالي لروسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.



وجاءت هذه التطورات عقب تلويح مسؤولين أوكرانيين باستهداف المواقع والمنشآت الروسية في شبه جزيرة القرم، بما فيها جسر كيرتش. وتعد القرم خطا مهما لإمداد ما يسميها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.



وأظهرت لقطات مصورة نشرت على موقع أوكراني ما بدا أنه صاروخ يطلق في السماء أثناء الليل وأصوات انفجارين على الأقل.



وحملت روسيا الثلاثاء الماضي من وصفتهم بالمخربين مسؤولية تنظيم سلسلة تفجيرات في مستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم. كما وقعت انفجارات الأسبوع الماضي في قاعدة جوية في القرم قالت موسكو آنذاك إنها نجمت عن حادث.