

عبدالعزيز الفضلي

أكد أمين عام الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي يتخذ الكويت مقرا له حسن السبتي التعاون المثمر مع القائمين على الحركة الكشفية الكويتية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي الذي وفر كل السبل للاتحاد ليؤدي عمله على اكمل وجه بعد نقله من لبنان الى الكويت، مشيرا الى أن هناك خطة عمل سينفذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة ستقام أنشطتها وفعالياتها بعدد من الدول العربية والتي نعمل من خلالها على الارتقاء بالحركة الكشفية.



وكشف السبتي في تصريح لـ «الأنباء» عن أنه التقى أمين عام المنظمة الكشفية العربية المدير الإقليمي عمرو حمدي، وذلك على هامش انعقاد الدورة العربية لتنمية قدرات المدربين التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية، لافتا إلى انه تبادل معه وجهات النظر في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وسبل التعاون بين المنظومتين، والعمل على زيادة أواصر التواصل وتعزيز العلاقات وتوحيد الرؤى والشراكات المستقبلية، والعمل على التوسع الإعلامي من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بما يخدم الصالح العام لمنتسبي الحركة الكشفية العربية وروادها.