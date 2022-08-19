

تنوه الإدارة العامة للجمارك على ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام إحدى شركات الشحن بنشر تعميم عن وجود توجيهات من الجمارك الكويتية بخصوص استيفاء غرامة مالية بمقدار 110 دنانير عن اي تعديل لإذن الاستلام الجمركي وانه سوف يتم تحصيل الرسوم من قبل وكيل الشحن نيابة عن الجمارك.

لذا وجب التنويه بأن ما ذكر من قبل شركة الشحن المعنية غير صحيح بتاتاً، وأن الغرامة المالية تقع على عاتق الشركة في حال أنها اخطأت.

علماً أن الإدارة العامة للجمارك تطبق القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حال فرض الغرامات فإن الإدارة العامة للجمارك هي الجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.

كما تؤكد الإدارة العامة للجمارك على انها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بنشر الأخبار والادعاءات الزائفة التي تحمل مساسا وتشويها لمنتسبي الادارة والضرر البالغ على الاقتصاد وعلى المستفيدين بشكل عام.