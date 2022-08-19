قال مسعفون وناشطون يعملون في مناطق سيطرة المعارضة السورية إن نحو أكثر من 50 شخصا بينهم أطفال على الأقل قتلوا وأصيبوا في هجوم صاروخي على سوق شعبي في مدينة الباب بشمال غرب سورية.

وذكر الدفاع المدني المعروف بـ «الخوذ البيضاء»، أن 28 آخرين على الأقل أصيبوا.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وجريحا، في حصيلة لاتزال غير نهائية» نتجت عن قصف وسط الأحياء السكنية وسوق شعبي في مدينة الباب بريف حلب.

ووثق المرصد السوري نقلا عن ناشطيه، مقتل 14 مدنيا بينهم 5 أطفال وإصابة 38 آخرين بينهم نساء وأطفال ومسنون، نتيجة القصف على المدينة. واعتبر المرصد أنه «أكبر قصف في المنطقة منذ وقت طويل».

وقال المرصد السوري إن القصف مصدره مواقع القوات السورية في ريف حلب الشمالي، وجاء ردا على مقتل جنودها قبل أيام بقصف طائرة حربية تركية لموقع في ريف عين العرب.

ونفى مدير المركز الإعلامي لميليشيا قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يسيطر عليها الاكراد فرهاد شامي إنها ليس لها علاقة بالهجوم.

وكان نشطاء في مدينة الباب يعتزمون تنظيم احتجاج جديد بعد صلاة الجمعة رفضا لتصريحات تركيا الداعية إلى تحقيق المصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة.

وأعلن النشطاء في بيان وزع على وسائل الإعلام بعد هجوم الباب عن إلغاء الاحتجاجات خوفا من المزيد من العنف.

وبحسب ما نقل موقع تلفزيون سورية عن مصدر طبي، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف إلى 14 مدنيا في حصيلة غير نهائية.

وقال الموقع ان سوق الخميس الشعبي في المدينة تعرض لقصف صاروخي مصدره نقطة «رادار الشعالة» التي توجد فيها ميليشيات إيرانية إلى جانب قوات الحكومة السورية، ضمن منطقة السيطرة المشتركة بين الأخيرة و«قسد»، وهو ما أكده قيادي في الجيش الوطني السوري في تصريح لتلفزيون سورية.