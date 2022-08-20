مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن التصويت في الانتخابات يشمل جميع سكان المناطق الجديدة الـ 19

غير المقيدين في جداول الدوائر الانتخابية الخمس بمن فيهم من يبلغ 21 عاما يوم الانتخابات.

واوضحت ان ذلك يأتي تنفيذا للمرسوم بضرورة رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتم بموجبه إضافة المناطق الـ 19.

ولفتت المصادر إلى أنه تنفيذا للمادة 7 مكررا أ الواردة في المرسوم بضرورة رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فإن التصويت يشمل جميع الكويتيين المقيدين في الدوائر الخمس الذين تتوافر فيهم الصفات الانتخابية .

و بناء علي ذلك تم النص على ان " ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أسماء جميع الكويتيين الذين تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون ".