بشرى شعبان

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في ادارة العلاقات العامة خطا مباشرا لاستقبال الشكاوى والبلاغات عن التبرعات النقدية والمخالفة للقانون على الرقم 6602772.

كما اعلنت الوزارة ان ادارة المواطن ستقوم بإصدار شهادة لمن يهمه الامر الخاصة بإدارة الرعاية الاسرية (نظام المساعدات الاجتماعية) من خلال المراكز الآتية:مركز خدمة المواطن (برج التحرير)، مركز خدمة المواطن (حكومة مول القرين)، (مركز المواطن مجمع الأڤنيوز)، ومركز خدمة المواطن (حكومة مول جليب الشيوخ)، مركز خدمة المواطن (حكومة مول الجهراء) كما حددت خطا لتلقي الاستفسارات والشكاوى عبر الواتساب 22484531 ادارة خدمة المواطن.

كما اعلنت عن مواقع وأرقام هواتف مراكز الخدمة المتنقلة للمسنين، مركز العاصمة الشامية شارع محمد ملا التركيت 24827060، حولي، مشرف بجانب الجمعية تلفون 25386063، الاحمدي، الظهر بجانب الجمعية الرئيسية 23832083، الجهراء، جابر الأحمد بجانب الجمعية الرئيسية 51194737، الفروانية مجمع دور الرعاية، الصليبخات مبنى ادارة المسنين 24874061، مبارك الكبير، القرين بجانب مبنى المحافظة 25411475