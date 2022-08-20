أعلن رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل الضاحي أن الرابطة تتابع عن كثب مع الإدارة العليا للهيئة إجراءات صرف مستحقات الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريب، مشيرا إلى الميزانية المقررة لهيئة التطبيقي من وزارة المالية، ولهذا السبب فلن تتمكن الهيئة من صرف مستحقات الصيفي دفعة واحدة، وإنما سيتم الصرف على جزأين، الدفعة الأولى بواقع 70% سيتم صرفها الأسبوع المقبل في حال الانتهاء من تدقيق المراقبين الماليين لمستندات الصرف، والجزء المتبقي الذي يمثل 30% سيتم البدء بإجراءات الصرف بعد اعتماد الميزانية المقررة للهيئة.

وأكد الضاحي أن الرابطة تتابع هذا الملف أولا بأول وستستمر في متابعاتها مع مسؤولي الهيئة لحين الانتهاء من صرف كامل المستحقات وإيداعها في حسابات مستحقيها.