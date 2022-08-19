قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات للصحافيين إنه لا يمكنه مطلقا استبعاد الحوار والديبلوماسية مع سورية.

وفي تصريحات لصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أوكرانيا، نقلت وكالة الأناضول عن اردوغان قوله إنه يتوجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سورية من أجل إفساد مخططات في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية.

وأضاف أردوغان: «ليس لدينا أطماع في أراضي سورية، والشعب السوري أشقاؤنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك».

وأردف: «يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سورية يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي».

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه بحث تطورات الشأن السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما مؤخرا في مدينة سوتشي.

وأعرب عن أمله في صياغة دستور سوري جديد بأسرع وقت خلال الفترة المقبلة، والإقدام على خطوات في سبيل حل الأزمة السورية.

ولفت إلى أن تركيا تتحمل العبء الأكبر في قضية اللاجئين، حيث تستضيف قرابة 4 ملايين لاجئ سوري.

وأضاف متسائلا: «لماذا نستضيف هذا العدد من اللاجئين، هل لكي نظل في حالة حرب باستمرار مع النظام؟ لا، بل بسبب روابطنا مع الشعب السوري، ولاسيما من حيث قيم العقيدة، والمرحلة المقبلة ربما ستحمل الخير أكثر».

واعتبر الرئيس أردوغان ان الحوار السياسي أو الديبلوماسية لا يمكن التخلي عنهما تماما بين الدول، و«يمكن أن تتم مثل هذه الحوارات في أي وقت ويجب أن تتم»، وذلك ردا على سؤال حول تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، الذي دعا إلى رفع مستوى الاتصال مع النظام السوري إلى «الحوار السياسي» في إطار مكافحة الإرهاب شمالي سورية.

ولفت إلى أن هناك مقولة مفادها أنه «يتوجب عدم قطع العلاقة حتى لو كانت بمستوى خيط رفيع، لأنها تلزم يوما ما».

ومضى قائلا حول الشأن السوري: «كنا دائما جزءا من الحل وأخذنا على عاتقنا تحمل المسؤولية حيال سورية وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات الخطيرة الناجمة عن الأزمة».

وأكد الرئيس التركي أن «الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذون للإرهاب في سورية في المقام الأول»، وتابع: «فعلوا ذلك دون هوادة وما زالوا مستمرين» في إشارة إلى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد وتعتبرها انقرة الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني «بي كي كي».