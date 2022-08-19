قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن محادثات ڤيينا النووية قد تدخل مرحلة جديدة إذا تم ضمان مصالح إيران الاقتصادية واحترام خطوطها الحمراء في رد واشنطن المحتمل على وجهات نظرها بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي.

صرح بذلك أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي بحثا فيه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال عبداللهيان إنه بعد تلقي الرد الأميركي على وجهات النظر التي نقلتها إيران في وقت سابق إلى الاتحاد الأوروبي بشأن المسودة النهائية المقترحة من الكتلة للاتفاق النووي المحتمل، ستنظر طهران فيما إذا كان مصالحها مصونة وخطوطها الحمراء احترمت.

وأشار إلى حسن نية بلاده وجديتها للتوصل إلى اتفاق «جيد ومستدام»، لكن «لا يمكننا الحديث عن تحقيق اتفاق جيد ودائم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كل شيء».

في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية العماني عن أمله في تحقيق نتيجة مرضية في محادثات ڤيينا من خلال التعاون بين جميع الأطراف.

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تواصل دراسة التعليقات الإيرانية على المقترح بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وتقدم أفكارها بهذا الصدد للاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأميركية ان بلاده تواصل دراسة التعليقات الإيرانية على مقترح الاتحاد الأوروبي، حول العودة للاتفاق النووي.

وأضاف أن واشنطن لا تعتزم إجراء المفاوضات بشكل علني، وستعمل على الاستفادة من مساعدة الاتحاد الأوروبي.