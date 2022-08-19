قالت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن على رئيس كوريا الجنوبية أن «يغلق فمه» بعدما أكد مجددا استعداد بلاده لتقديم مساعدة اقتصادية لبيونغ يانغ مقابل تخليها عن الأسلحة النووية.

وتعد تصريحات يو جونغ أول تعليق مباشر لأحد كبار المسؤولين في كوريا الشمالية على ما يصفها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بأنها خطة «جريئة»، والتي اقترحها لأول مرة في مايو الماضي وتحدث عنها مجددا في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.

وقالت كيم يو جونغ في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية «كان من الأفضل لصورته أن يغلق فمه، بدلا من التحدث بالهراء لأنه ليس لديه شيء أفضل يقوله».

ووصفت يون بأنه «ساذج حقا ولايزال صبيانيا» لاعتقاده أن بوسعه مقايضة التعاون الاقتصادي بشرف كوريا الشمالية وأسلحتها النووية.

وأضافت «لا أحد يقايض مصيره بكعكة ذرة».

ووصف وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، الذي يتولى العلاقات مع الشمال، تصريحات كيم بأنها «عديمة الاحترام وغير لائقة».

وقال يون إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية على مراحل لبيونغ يانغ إذا أوقفت تطوير الأسلحة النووية وبدأت في التخلي عن السلاح النووي. ولكنه حث في الوقت نفسه على تعزيز قدرات الردع لجيش بلاده في مواجهة الشمال.