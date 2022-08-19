بيروت - أحمد عزالدين

ركز نواب المعارضة في خلوتهم الأولى، على حاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في اطلاق مسار انقاذي للبنان.

وعقد تكتل قوى التغيير خلوة حضرها جميع نواب التكتل الـ13 وهي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية لا سيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة القادمة.

وتم التداول في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية: تم التركيز على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له. تشمل المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية يساهم في اطلاق مسار انقاذي. إضافة الى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة بينهم، والتي ستكون منطلقا للتواصل مع القوى الأخرى. وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية سبتمبر المقبل مع بدء المهلة الدستورية.

وفي الأوضاع الاقتصادية، تم نقاش مسار الإصلاحات الضرورية للانقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.