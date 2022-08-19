تحت رعاية سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة شريف كامل، قام المكتب الثقافي المصري بلندن بتنظيم أمسية موسيقية وطنية للفنان والملحن القدير عازف القانون الدكتور شادي الجندي تحت عنوان " القاهرة ببالي ".



‎وقد حضر الأمسية الموسيقية عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى من البلدان العربية الشقيقة ومن الجانب الإنجليزي المهتمين بالفن المصري، وعدد من المستشارين الثقافيين بالسفارات الأجنبية والعربية بلندن ‎كما شرف الحفل بحضور الفنان المصري القدير سامح السريطي والأستاذ مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصري بلندن والأستاذ / مجدي عباس رئيس جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة وعدد كبير من أعضاء الجالية المصرية.

افتتحت الأمسية الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وايرلندا د.رشا كمال.

‎في بداية كلمتها تقدمت د.رشا كمال بخالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بالجيزة، صباح الاحد الماضي.



‎ثم رحبت بالحضور، وقامت بتقديم عازف القانون الشهير الدكتور / شادي الجندي – الحائز جائزة الدولة التشجيعية لعام 2020 في فرع العزف ا على آلة القانون. وتوجهت له بالشكر على احياء هذا الحفل بالمكتب الثقافي المصري الى جانب مجموعة مختارة من العازفين الأساتذة / أشرف السيد، مصطفى زكي، خالد عويضة، باسل صالح وشريف زكي الذين صاحبوه في العزف وهم اساتذة موسيقى في معهد الكونسرفاتوار وأكاديمية الفنون.



‎ وأكدت الدكتورة رشا كمال حرصها على جلب جمال القاهرة إلى لندن والى دور الموسيقى بوصفها اللغة العالمية المشتركة بين كل الشعوب والتي يمكن تقديمها دون اعتبار أي فوارق لغوية او ثقافية.



‎واكدت على ما تحمله آلة القانون من سمات تميز الموسيقى الشرقية والهوية المصرية بوجه خاص، وقد انعكس هذا على المجموعة المختارة من قبل الفنان شادي الجندي للعزف في هذه الامسية حيث كان منها: أحد أبرز الاعمال الفنية لكوكب الشرق ام كلثوم مثل اعمال "فكروني - انت عمري " الى جانب المعزوفة العالمية الرائعة للفنان محمد فوزي "طير بينا يا قلبي" وموسيقى النيل الجديد. واختتم الحفل بمشاركة الجمهور المصري والعربي والإنجليزي بغناء أغنية يا أغلى اسم في الوجود تعبيرا عن حبهم لمصر واعتزازهم بما تقدمه من عطاء.