المزيدي: أتوقع أن يصل عدد العمليات بنهاية هذا العام إلى 200 وفي 2023 إلى 400

الشعار : آمل في أن تكون الكويت بالمستقبل القريب عاصمة جراحات الروبوت في المنطقة

عبدالكريم العبدالله

أكد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر، ورئيس البورد الكويتي للجراحة د. سليمان المزيدي، أن الفريق الجراحي في مستشفى جابر أجرى أكثر من 100 عملية جراحية عن طريق الروبوت الجراحي.

وأضاف ان القسم بمستشفى جابر هو قسم الجراحة العامة الوحيد الذي يمتلك "روبوتا جراحيا" في الكويت، موضحا أنه في الكويت يوجد جهازين روبوت أحدهما بمركز صباح الأحمد للمسالك البولية والتي يرأسها د. سعد الدوسري والذي يعتبر رائد عمليات الروبوت في الكويت والثاني في مستشفى جابر، مشيرا إلى أن معظم الجراحات العامة التي نجريها باستعماله هي عمليات سمنة ، وجراحات قولون،وفتق جدار البطن وأورام القولون والمستقيم اضافة الى بعض عمليات استئصال المرارة.

وبين المزيدي أن ميزة الروبوت الجراحي أنه متقدم عن عمليات المنظار المعتادة ، في السابق تحول عالم الجراحة من عمليات فتح البطن إلى عمليات المناظير والآن العالم يتحول إلى عمليات الروبوت ، منوها إلى أن كل هذا التطور والتدرج في العمليات بفضل دعم وزارة الصحة ووزيرها د. خالد السعيد ، والوكيل د مصطفى رضا .

وفي النهاية صرح المزيدي بأن هذا الانجاز يتماشى مع نظرة وزارة الصحة وبالاخص الوزير د خالد السعيد ووكيل الوزارة د مصطفى رضا الى تطوير المنظومة الصحية في الكويت وتقديم الرعاية المتميزة والافضل عالميا للمواطنين.

من جهته قال استشاري جراحة السمنة وعمليات روبوت ، ورئيس قسم جراحة الروبوت في مستشفى سنت لوكس في ولاية بنسلفانيا في امريكا، د. ماهر الشعار إنه أتى إلى الكويت كطبيب زائر لكي يجري بعض العمليات الجراحية المعقدة عن طريق الروبوت .

وأكد الشعار أنه في هذه الزيارة استطاع أن يتعامل مع بعض جراحي الكويت ، ويتبادل معهم الخبرات ، وإعطاء بعض النصائح لتحسين عمليات الروبوت ، والخدمة بالكويت ، موجها الشكر لوزير الصحة ووكيل الوزارة ، ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى د. سليمان المزيدي على المبادرة مشيرا إلى أنه يأمل في أن تكون الكويت بالمستقبل القريب عاصمة جراحات الروبوت في المنطقة .

من ناحيته أكد استشاري جراحة قولون بمستشفى جابر الأستاذ المساعد في كلية الطب قسم الجراحة د. أحمد الخميس أن الروبوت يستخدم بجراحة القولون للتعامل مع أكثر من مشكلة ، فمن الأشياء التي أفادنا بها كثيرا إذا كان المريض لديه أورام سرطانية في المستقيم نفسه ، أو إذا كانت المشكلة الموجودة في القولون أو المستقيم بسبب عمليات سابقة ، أو إذا كنا نتوقع أن المشكلة الموجودة ستطول لفترة طويلة ففي هذه المواقف يعطيك الروبوت دقة متواصلة من دون أي تعب في التعامل مع هذه المشكلات .