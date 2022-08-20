أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، م. خليفة الفريج، أنه تم الانتهاء من إعداد برنامج الصيانة السنوي الشامل للوحدات الكهربائية والغلايات ووحدات التقطير ، حيث تم اعتماد البرنامج لمعظم الوحدات الكهربائية ووحدات التقطير في جميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأفاد الفريج بأنه سوف يتم القيام بعمل صيانة سنوية لـ 88 وحدة كهربائية بما يمثل 83% من اجمالي الوحدات، كذلك عمل الصيانات اللازمة لوحدات التقطير لـ 59 وحدة تقطير بما يعادل 100٪؜ من اجمالي عدد وحدات التقطير بالإضافة إلى صيانة وحدات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بمحطة الشويخ ومحطة الزور والدوحة الغربية.

وأوضح الفريج بأن برنامج الصيانة السنوي الشامل بجميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي عددها ( 6) محطات رئيسية موزعة على مناطق الكويت سوف يبدأ من شهر سبتمبر 2022 وينتهي في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2023 للوحدات الكهربائية ، كما سيبدأ برنامج العمل لوحدات التحلية في نهاية هذا الشهر ،وسيقوم مهندسي وفنيي المحطات بالمشاركة والاشراف على جميع أعمال الصيانات المختلفة وفقاً لبرامج الصيانة المعتمدة

بالتنسيق مع المقاولين في هذا المجال استعداداً لمرحلة الصيف القادم 2023 وذلك لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية والشبكة المائية بما يتناسب مع احتياجات الاستهلاك المتصاعد من الكهرباء والماء ، وتتم هذه الصيانة وفقا للمعايير العالمية تحقيقاً للجودة والكفاءة المطلوبة .

وقد شمل اعداد برنامج الصيانة على التنسيق الكامل مع كافة قطاعات الوزارة و بالتنسيق مع القطاع النفطي.

وبلغ أعلى استهلاك للكهرباء هذا العام 16180 ميجاواط بتاريخ 9 اغسطس من هذا العام عند درجة حرارة 49 سيليزية بزيادة استهلاك كهرباء بلغت 3.3% عن العام الماضي، وقد قامت الوزارة بتغطية هذا الاستهلاك عن طريق محطات القوى و تقطير المياه