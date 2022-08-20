صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية. وجاء في المرسوم:



مادة أولى



ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم الى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:



1 - سالم شبيب الخالدي - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي.



2 - خليفة محمد الخرافي - سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة إسبانيا.



3 - حمد علي الهزيم - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية البرتغال.



4 - زياد فيصل المشعان - سفيرا لدولة الكويت لدى دولة ليبيا.



5 - عماد عبدالعزيز الخراز - قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الهند في مدينة مومباي.



6 - ظاهر متعب الخرينج - سفيرا لدولة الكويت لدى البوسنة والهرسك.



7 - سامي غصاب الزمانان - سفيرا لدولة الكويت لدى اليابان.



8 - محمد ناصر الهاجري - سفيرا لدولة الكويت لدى سلطنة عُمان.

مادة ثانية



على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.