حظر استخدام المبيدات الكيماوية أو المضادات الحيوية لمكافحة آفات النحل أثناء موسم تزهير النباتات



أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية د.محمد الأحمد قرارا بشأن إصدار لائحة نظام النحل في الكويت.

ونصت اللائحة على أن تتولى الهيئة الاشراف على مهنة تربية النحل والعمل على حمايتها ووضع الخطط والبرامج والخدمات الارشادية والتعاون في تحقيق ذلك مع الجهات ذات العلاقة، كما يجب أن تكون المناحل بعيدة عن الطرق التي تسير عليها السيارات بمسافة لا تقل عن 50 مترا ويكون النحل من النوع الهادئ وأن يتناسب عدد الخلايا مع مساحة الأرض وفقا لشروط الجهات المختصة.



وجاء في اللائحة: يلتزم النحال بالابلاغ عن أي مرض أو آفة تشكل تهديدا لطوائف النحل وتتولى «الزراعة» بالتنسيق مع الجهات المختصة منح تصريح استيراد النحل وتصديره ومواد التغذية وأدوات النحالة ومراقبة أسواق منتجات النحل، وحظر استخدام المبيدات الكيميائية أو المضادات الحيوية في مكافحة أمراض أو آفات النحل أثناء موسم تزهير النباتات.



وتضمنت اللائحة أن «الزراعة» تعمل على المحافظة على سلالة النحل المحلي والمراعي النحلية وتنظيم المناحل وعمليات التغذية فيها، ويقتصر إصدار تراخيص مزاولة مهنة تربية النحل على المواطنين فقط ويستثنى من ذلك الموظفون العاملون في الشركات المتخصصة المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط رعاية طوائف النحل واستغلالها في إنتاج منتجات النحل.



وأتاحت اللائحة إنشاء منصة إلكترونية لنظام النحل على شبكة الانترنت ضمن منصة «الزراعة» أو منصة «سهل» لإتمام كل المعاملات والاجراءات الخاصة باللائحة إلكترونيا.