أمير زكي

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن حملة نفذتها الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في عدة عنابر بالسجن المركزي في الفترة من التاسعة صباح السبت حتى الثانية ظهرا أسفرت عن ضبط عدد من الهواتف النقالة وكمية من المواد المخدرة، مشيرا الى ان بعض النزلاء سوف تتم احالتهم إلى الاختصاص بتهم حيازة مواد محظورة على أن يخضعوا لتحقيقات إضافية للوقوف على مصدر هذه المواد المخدرة، لافتا الى ان اغلب المضبوطات وجدت ملقاة بمعنى ان حائزيها من نزلاء المركزي تخلصوا منها.

وأكد المصدر ان الحملة جاءت بموجب تعليمات من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح الملا، مشيرا الى ان هذه الحملات سوف تتواصل وبمشاركة رجال من القوات الخاصة، وذلك لمنع اي تجاوز يمكن ان يصدر من قبل سجناء ستنزع منهم امتيازات غير مستحقة كانوا يحصلون عليها في غفلة من القانون.