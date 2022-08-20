يتسبب الطقس السيء في حدوث ضرر جسيم لموردي القطن في العالم تقريبا.



وفي الهند، وهىأكبر الدول المنتجة للقطن في العالم، تتسبب الأمطار الغزيرة والآفات في تقليص محاصيل القطن، لدرجة أن البلاد تستورده من الخارج، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



وتثير موجة الحر في الصين مخاوف بشأن الحصاد القادم هناك. وفي الولايات المتحدة، أكبر مصدر لتلك السلعة، يدمر الجفاف المتفاقم المزارع ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى خفض الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أكثر عقد من الزمن.



وتكافح البرازيل ، وهي الآن ثاني أكبر مصدر للقطن، موجة حر وجفاف، قلصت بالفعل المحاصيل بواقع حوالي 30 % .



وتلك الظواهر الجوية السيئة المجتمعة، الناجمة عن تغير المناخ، أدت إلى ارتفاع أسعار القطن بواقع 30 % .