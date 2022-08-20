تخطط أكثر من نصف الشركات الأمريكية لتسريح الموظفين، حسبما ذكرت ((بلومبيرج)) يوم الخميس، نقلا عن استطلاع أجرته شركة الاستشارات ((برايس ووتر هاوس كوبرز)).



ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 700 مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في مجموعة من الصناعات في الولايات المتحدة، أن نصف من شملهم الاستطلاع يقللون العمالة، و52 في المئة طبقوا عمليات تجميد التوظيف.



وذكر التقرير أن أكثر من 40 في المئة من الشركات تلغي عروض التوظيف.



وأضاف التقرير أن عمليات تسريح العمالة أو تجميد التوظيف أصبحت أكثر انتشارا في الولايات المتحدة، وقد أعلنت شركات معروفة من بينها، وول مارت وأبل وأوراكل، تخفيض التوظيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.