ذكرت شركة "غولز" البريطانية للأزياء أنها تستعد لخسارة "كبيرة" ، بعد أن أدى الطقس الحار إلى تدني الطلب الضعيف بالفعل من جانب المستهلكين، مما زاد مشاكل واجهتها مؤخرا شركة البيع بالتجزئة



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه ميديا" اأن أسهم الشركة تراجعت بنحو الثلث في التعاملات المبكرة .



وشهدت الشركة تراجعا لأسهمها بواقع نحو 90% ، على مدى الأشهر الـ12 الماضية، بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح.



وقالت الشركة للمساهمين أن زيادة إقبال العملاء على المنتجات التي تم تقديم عروض خصم عليها قد فرض ضغطا إضافيا على ربحيتها،

منذ أن قدمت تقريرا إيجابيا الشهر الماضي.



وأضافت الشركة أن "التداول تراجع ماديا على مدى الأسابيع الخمسة الأخيرة، حيث تأثرت بشدة مبيعات المعاطف والملابس المحبوكة بالصنارة (التريكو)، بسبب طقس الصيف شديد الحرارة والجفاف.



وقالت الشركة إن هذا يضاف إلى استمرار ضعف الطلب من جانب المستهلكين، الذين يواجهون ارتفاعا في الفواتير المنزلية. وأضافت الشركة أن المبيعات بالنسبة للأسابيع الـ11 التي انتهت في 14 آب/أغسطس الجاري ، تراجعت بناء على ذلك بنسبة 8%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.