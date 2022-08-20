قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن عدد مستخدمي الهواتف العاملة بتكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس (5 جي) وصل إلى 475 مليون شخص بنهاية يوليو من العام الجاري.



وسجل الرقم زيادة قدرها 120 مليون شخص قياساً إلى نهاية العام الفائت.



وحتى نهاية يوليو الماضي، أنشأت الصين قرابة 1.97 مليون قاعدية لـ 5 جي، حيث تم تزويد جميع المدن على مستوى الولاية، والمحافظات و96 بالمائة من البلدات بتغطية شبكات اتصالات تكنولوجيا الجيل الخامس، بحسب الوزارة.



وأضافت الوزارة أن الصين ستواصل دفع بناء منشآت البنية للمعلومات بما في ذلك شبكات 5 جي وشبكات بصرية جيجابت، وتسريع تعميق التكامل العميق لشبكات "جيجابت المزدوجة" بمختلف المجالات.



وأردفت أن الصين ستبذل جهوداً لتوسيع تغطية الشبكات عالية الجودة إلى المناطق الريفية بشكل تدريجي، وتوسيع تطبيق أنماط جديدة للعمل في هذه المناطق.