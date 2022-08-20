أعلن رئيس حركة "الجماعة الإسلامية الأحمدية" في ألمانيا، عبد الله فاجيسهاوزر، أن المؤتمر الذي تنظمه الحركة في ألمانيا يهدف إلى السلام.



وقال فاجيسهاوزر في مستهل المؤتمر المنعقد في منطقة راينشتيتن بالقرب من كارلسروه: "الإسلام هو السلام"، مضيفا أن الحركة

تريد أن تبين للناس طرقا لتحقيق السلام بين الأديان، مؤكدا ضرورة أن يكون للمسلمين دورا في ذلك.



ويختتم مؤتمر "الجلسة السنوية" في دورته السادسة والأربعين فعالياته . وبسبب الجائحة، من المتوقع أن يشارك فيه نحو 20 ألف فرد فقط. ويُبث المؤتمر مباشرة عبر الإنترنت مترجما إلى عدة لغات.



وبحسب المنظمين، شارك أكثر من 40 ألف شخص في المؤتمرات التي سبقت تفشي الجائحة. وقال فاجيسهاوزر إنهم يبحثون بسبب هذا الإقبال عن مكان جديد، وأضاف: "كارلسروه ستكون صغيرة جدا بالنسبة لنا في المستقبل". وبحسب الحركة، تُعقد "الجلسة السنوية" في ألمانيا منذ عام 1975، وفي عام 2011 أقيمت لأول مرة في معرض كارلسروه التجاري.



وتصف "الجماعة الإسلامية الأحمدية" نفسها بأنها أقدم جالية إسلامية في ألمانيا، وبحسب بياناتها، فإنها تضم نحو 50 ألف عضو ناشط، ويتبعها 60 مسجدا في ألمانيا. وتعتبر الحركة الأحمدية نفسها غير سياسية في الأساس.