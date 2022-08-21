قالت كريستين لاب، كاتبة النـــوم لـ Sleep Junkie، إنه على الرغم من أن المراوح قد توفر مزيدا من الراحة أثناء النوم، فقد تكون لديها سلبيات.



وتضيف لاب: «من المحتمل أن تفجر مروحتك وابلا من الغبار وجزيئات حبوب التلقيح من جميع أنحاء غرفتك. لذلك إذا كنت تعاني من الربو أو الحساسية، فإن الغبار المتطاير حول غرفتك يمكن أن يسوء أو يؤدي إلى ظهور الأعراض.



وتتابع: «إذا كنت تنام وفمك مفتوح، فإن النفخ المستمر للهواء يمكن أن يسبب جفاف الفم المزعج. ويميل بعض الناس إلى النوم وأعينهم مفتوحة جزئيا. في حين أن هذا عادة ما يكون له آثار جانبية سلبية قليلة، إلا أن الجفاف المفرط يمكن أن يسبب تهيج العين، خاصة للأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة».



يرجع السبب في ذلك إلى تأثير الهواء البارد يمكن للهواء البارد المركز للمروحة مباشرة على جسمك أن يجعلك تستيقظ مع عضلات متيبسة ومؤلمة.



وإذا كنت تنام مع مروحة بالقرب من وجهك، على وجه الخصوص، يمكن أن تصلب رقبتك وتتألم. وهذا لأن الهواء البارد يتسبب عن غير قصد في تقلصات العضلات، ما يعني أن عضلاتك متوترة. ونتيجة لذلك، على الرغم من أن استخدام المروحة قد يخفف من الشعور بالتعرق الناجم عن الليالي الطويلة والحارة، إلا أنه قد يسبب إزعاجا أكثر مما يخفف.

المصدر: «إكسبريس»

