في بادرة جديدة تؤكد حرص البنك التجاري الكويتي الدائم على خدمة عملائه من جميع الفئات، تفرد البنك التجاري بتخريج أول دفعة من موظفي البنك المشاركين في البرنامج التدريبي «إعداد مترجم لغة إشارة مصرفي معتمد» وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت والموثق من الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية. وقد جاء إعداد هذا البرنامج التخصصي لحرص البنك على التميز في خدمة فئة الصم والبكم عند انجاز معاملاتهم المصرفية.

وقد حضر الحفل رئيس الجهاز التنفيذي في البنك إلهام محفوظ وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث أشادت رئيس الجهاز التنفيذي بجهود قطاع الموارد البشرية في تعزيز دور البنك بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية التخصصية والتي صممها البنك لغرض تعزيز المسؤولية الاجتماعية نحو فئة الصم والبكم وكذلك تحقيق الالتزام التام بدليل حماية العملاء، كما أشادت بالجهد المبذول من قبل المتدربين للتعرف على لغة الإشارة وإتقانها خلال فترة البرنامج التدريبي. هذا، وقد حضر اللقاء ممثلا عن الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية د.أمثال الحويلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية وأحمد الشوشاني عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإعاقة، حيث أعربت د.أمثال عن سعادتها بمبادرة البنك الفريدة من نوعها لمخاطبة الجمعية لتنظيم مثل هذه الدورات لخدمة أكثر من 4000 من الصم والبكم حسب إحصائية الجمعية، متمنية أن يكون هذا البرنامج نقطة انطلاق لتعاون مشترك بين البنك والجمعية لإعداد وتنظيم برامج أخرى تخدم هذه الفئة. كما حضر اللقاء حمد المري رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للصم والذي عبر عن مدى سعادته بمبادرة القطاع المصرفي بوجه عام والبنك التجاري الكويتي بشكل خاص على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية، مثمنا جهود التجاري في السعي للتميز في خدمة العملاء من فئة الصم والبكم، متمنيا أن تكون هذه الخطوة انطلاقة نحو تعاون مشترك بين الجمعية والبنك.