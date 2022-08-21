كشف بنك الخليج عن الفائزة الثانية بسيارة مرسيدس بنز G500 في حساب الراتب الكويتي لعام 2022، حيث كانت الجائزة من نصيب الفائزة المحظوظة دانا رياض طرزي، هي ثاني شخص يحصل على سيارة مرسيدس بنز G500 جديدة من بنك الخليج هذا العام، لينضم إلى قائمة طويلة من الفائزين بسحوبات حساب الراتب.



وجرى الإعلان عن الفائز بالسيارة مرسيدس بنز «G500»، في سحب حساب الراتب الرابع منذ بداية العام الحالي، في يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس الجاري، على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة 360 إف إم، تحت إشراف وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست أند يونغ.



وقال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: «يهنئ بنك الخليج أحدث فائزة في حساب الراتب لدينا على حصولها على سيارة مرسيدس بنز G500 جديدة، كما أذكر العملاء بأن تحويل راتبهم إلى الخليج يؤدي لتسجيلهم تلقائيا في 6 سحوبات مجدولة على مدار العام، 3 منها تقدم فرصة للفوز بـ 12 ضعف الراتب، و3 لفرصة الفوز بسيارة مرسيدس بنز G500». وأضاف: «يحصل عميل حساب الراتب على هدية نقدية لغاية 1000 دينار وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين عند فتح الحساب، فضلا عن إمكانية الحصول على قرض استهلاكي لغاية 25 ألف دينار من دون فوائد أو قرض سكني لغاية 70 ألف دينار (لا تزيد فترة السداد على 15 سنة)».