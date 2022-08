السعد: حماية البيئة ركيزة في استراتيجية «بيتك» للاستدامة



جدّد بيت التمويل الكويتي «بيتك» شراكته الاستراتيجية مع شركة (SEEDS) المتخصصة في مجال البيئة والاستدامة للعام الثالث على التوالي.



ويأتي ذلك في إطار استراتيجية «بيتك» في الاستدامة ضمن حملة Keep it Green التي أطلقها بيت التمويل الكويتي للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، هذه المظلة التي يندرج تحتها العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في نشر التوعية والمحافظة على البيئة في الكويت والعالم.



وكانت الشراكة الاستراتيجية بين «بيتك» وشركة (SEEDS) قد أسفرت عن العديد من المشاريع والبرامج وورش العمل التي نظمتها الشركة لأفراد المجتمع من مختلف الشرائح والفئات العمرية، لاسيما الأطفال الذين يسعى «بيتك» لغرس في نفوسهم مفاهيم الاستدامة وأهمية المحافظة على البيئة.



وشهدت هذه الورش والبرامج إقبالا كبيرا وحضورا لافتا، وكان آخرها ورشة (التلوين والزراعة من أجل الأرض) للأطفال، والتي تم من خلالها استخدام أغراض مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها لإيصال رسالة مهمة للأطفال بأهمية الاستفادة من جميع الموارد في عملية إعادة التدوير للمحافظة على البيئة.



وكان «بيتك» قد أطلق العديد من المبادرات البيئية تحت مظلة Keep it Green أبرزها إطلاق أول بطاقة صديقة للبيئة في الكويت مصنوعة من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 85.5%، إضافة الى توقيع مذكرات تعاون وشراكات مع جهات حكومية وأهلية لدعم حملة تشجير وتخضير الكويت، والحد من الانبعاثات الكربونية. ومن هذه المشاريع زراعة أكثر من 1200 شجرة والعناية بها لمدة 3 سنوات، وهي متوسط فترة العناية اللازمة بالشجرة لتصبح بعدها مكتفية ذاتيا.



وشارك «بيتك» أيضا في تنظيف جزيرة كبر، بالإضافة إلى مبادرة أخرى من شأنها أن تحول فضلات الخضار والفواكه إلى سماد عضوي يغذي التربة.



بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والفعاليات في «بيتك» فهد السعد أن حماية البيئة تعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية «بيتك» بالاستدامة، ويحرص «بيتك» بدعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها تسهم في نشر التوعية المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة واستخدام كل الموارد المتاحة في عملية إعادة التدوير والاستفادة منها مجددا تماشيا مع استراتيجية البنك.



كما أعرب السعد عن اعتزازه بشركة SEEDS، هذه المنصة التي لها قصة نجاح جميلة وتعتبر نموذج من مجموعة شراكات وقصص نجاح مميزة مع «بيتك» وأن البنك يهدف من خلال تجديد الشراكة الى خلق منصة متكاملة تجمع المتخصصين والمهتمين في مجال الاستدامة لتبادل الأفكار والخبرات وتوحيد الجهود نحو بيئة مستدامة، وسيتم تنظيم واستضافة بعض الفعاليات والأنشطة في معرض KFH AUTO الحاصل على شهادة GSAS Gold كونه مبنى صديقا للبيئة حسب معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.



من جانبها، أعربت الشريك المؤسس لشركة SEEDS، ياسمين الكندري عن سعادتها بتجديد هذه الشراكة التي ستتيح لـ SEEDS الفرصة الأكبر لتطوير أعمالها بما يخدم البيئة والاستدامة.



وأكدت أن الشركة تطمح للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع المهتمين بالمحافظة على البيئة والاستدامة من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والمحاضرات التي تهدف إلى نشر الوعي وتثقيف المجتمع.