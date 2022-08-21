شبَّ حريق محدود في كنيسة مارجرجس جزيرة بدران بشبرا مصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

من جانبه أعلن راعى كنيسة مارجرجس بجزيرة بدران بشبرا، حدوث ماس بالمولد الكهربائي بالكنيسة، وأنه تمت السيطرة على الوضع دون حدوث أى خسائر.

وقال القمص بنيامين محفوظ كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران -في تصريحات اعلامية، إنه لا توجد أي إصابات أو خسائر في مبنى الكنيسة.

وتبين أن الحريق محدود بكابل كهرباء ورجحت التحريات الأولية، أن سببه ماس كهربائي بإحدى الوصلات، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع جزيرة بدران في حي شبرا، شهدت انقطاع وعودة التيار الكهربائي لعدة مرات متتالية، أثناء اجتماع نهضة السيدة العذراء، ما أدى إلى تصاعد دخان من المولد الكهربائي للكنيسة، قبل أن يعود التيار بشكل طبيعي.

وتابع: «على الفور تم إبلاغ الجهات المختصة التي حضرت وقامت بإصلاح المولد، ولم تقع أي خسائر بشرية أو مادية».