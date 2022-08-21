ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاحد 0.16 في المئة الى مستوى 0.307 دينار في حين هبط سعر صرف اليورو بنسبة 1.12 في المئة إلى مستوى 0.308 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 1.57 في المئة إلى مستوى 0.363 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.56 في المئة الى مستوى 0.320 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.