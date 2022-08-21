مرتجى الرمضان

اطلقت مجموعة شبابية القطيف بالشراكة مع بلدية محافظة القطيف و المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف حملة لتنظيف غابات المانجروف البحرية في تاروت بمشاركة اكثر من 100 متطوع/ه .

وقد شارك متطوعين شبابية القطيف في رفع النفايات بهدف توعية المجتمع باهمية غابات المانجروف التي تتغذى عليها الكائنات البحرية مثل الربيان والمحافظة على نظافة الاماكن العامة

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني أن اطلاق و تبنّي المبادرات التطوعية يأتي ضمن التزام البلدية بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، وإشراك شرائح مختلفة من المجتمع، عبر تكريس وزرع القيم الإيجابية، وفي الوقت ذاته تعزيز ثقافة لاهتمام بالبيئة البحرية، ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للقطيف ومرافقها العامة، وحمايتها من كل النفايات والمخلفات، بما يوفر حياة أفضل وبيئة صحية سليمة لجميع قاطني وزوار محافظة القطيف

وأضاف أن مبادرات تنظيف شواطئ المانجروف يأتي ضمن المشروعات البيئية المهمة التي تحرص عليها البلدية، وذلك لتوفير بيئة بحرية نظيفة خالية من الملوثات بالشكل الذي يحافظ على التنوع البيولوجي للأسماك والكائنات البحرية وزيادتها.

واشاد المهندس عميد ابو المكارم مسؤول المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر بمكتب القطيف بالمبادره التي أقيمت بتنظيم شبابيه القطيف و بسواعد ابناء المنطقه والتي تنم عن وعي بيئي وحس وطني بالغ بأهميه حمايه البيئة و المحافظه على المقدرات البيئيه ونشد على أيدي هذه السواعد بنشر الثقافه البيئيه بالمنطقه بما يتوافق مع رؤيه المملكه 2030

واكد رئيس شبابية القطيف حسن محمد الفرج بوجود تنسيقات وتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والاهلية لاعمال بيئيه قادمه

وقال مشرف المبادرة بشبابية القطيف حسين ال سلطان : ان المجموعة شاركت الاسبوع الماضي في اسبوع البيئة والمقام في احد المجمعات لمدة 8 ايام باعمال بيئيه متنوعه وامتداد لهذه المشاركة اطلقنا مبادرة تنظيف المانجروف وتوزيع وجبات على العماله التي تعمل تحت اشعة الشمس .

وقال حيدر المسكين من مشرفي شبابية القطيف : تواجد الشباب والشابات المعطائين من الساعه 4 عصراً تحت اشعة الشمس من اجل نظافة هذه الغابات لما لها من اهمية كبيره .

وذكرت مشرفة اللقاءات بشبابية القطيف اسيا الفاضل : شارك معنا في تنظيف المانجروف الكبير والصغير وشباب وشابات ومن عدة مناطق وهذا ان دل فيدل على حبهم لبيئة ارض الوطن وهذا ليس بمستغرب على الشباب السعودي المعطاء دائماً

وشكر مؤسس شبابية القطيف علي المفتاح الجهات الرسمية التي قدمت الدعم والمساعده للمبادره كبلدية محافظة القطيف و المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف وكافة المتطوعين والمتطوعات