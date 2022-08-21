توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الأحد، والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية و تظهر بعض السحب العالية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.