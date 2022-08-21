قدم سفير دولة الكويت المعين لدى ايطاليا ناصر القحطاني، نسخة من أوراق اعتماده الى مدير ادارة المراسم بالإنابة بوزارة الخارجية الايطالية كلاوديو ميشا.

وقالت سفارة الكويت في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان السفير القحطاني اشاد خلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد أمس الأول الجمعة "بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت وايطاليا".

كما نقل تحيات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الى نظيره الايطالي لويجي دي مايو مجددا التاكيد على تطلع الجانبين الى تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق طموح البلدين وشعبيهما.