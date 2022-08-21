تصدرت صورة مؤثرة لعناق بين شقيقين مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية بعد سيطرة مرض السرطان على الابن الأكبر وإخباره أخاه الصغير بأنه لم يتمكن من هزيمة المرض الذي اجتاح جسده وأن أيامه باتت معدودة.

بدأت القصة حين كشف إيان 15 عاماً لأخيه الصغير أن وفاته أصبحت قريبة وأنه لم يتمكن من هزيمة مرض السرطان الذي انتشر في عظامه عام 2019، لينهار الطفل الصغير بيتر، باكياً بين ذراعي أخيه المريض، إلا أن المفاجأة كانت في رباطة جأش إيان وتماسكه، إذ راح يواسي أخاه ويطمئنه، ويعتذر منه لأنه لم يتمكن من سحق هذا المرض الخبيث الذي أضناه.

أما ناشر صورة تلك اللحظات المؤثرة بين الأخوين على فيسبوك، فهو رجل مقيم في ولاية أوريغون ويُدعى بنجامين إليوت، الذي لم تعرف علاقته بالطفلين، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وسرعان ما انتشرت تلك اللحظة الأليمة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، حيث تقاطرت رسائل التعاطف مع الولدين، والدعوات العاطفية بشفاء إيان.

يشار إلى أن الطفل مصاب بما يعرف بـ "الساركوما العظمية"، وهو نوع من سرطان العظام.