عاطف رمضان

قام وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى الكندري، بمتابعة سير عملية إجراء القرعة على الدفعة الرابعة للضاحية الثانية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله التي تشتمل على 206 قسائم بمساحة 400 متر مربع .

وقام الوزير الكندري مع لجنة التوزيع بسحب عدد من البطاقات للمواطنين مباركا لهم استلامهم قسائمهم، كما حث الوزير قياديي المؤسسة على فتح أبوابهم للمواطنين واستقبالهم وتسريع وتيرة التوزيعات في المشاريع الاسكانية وتذليل كافة العقبات وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين لتسليم قسائمهم لاسيما خدمة التخصيص واوامر البناء التي وفرتهم المؤسسة في تطبيق سهل الحكومي دون الحاجة لمراجعة المؤسسة بالاضافة الى خدمات كثيرة تقدمها تصل الى 19 خدمة اسكانية.

وحث الوزير الكندري اللجنة المشرفة على عملية القرعة الاهتمام بالمواطنين وتوفير جميع سبل الراحة لهم اثناء عملية القرعة، معربا عن شكره لجهودهم المبذولة وتفانيهم بالعمل.