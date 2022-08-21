انضمت هيئة أسواق المال الى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GIFN)، وهي شبكة دولية تسعى لدعم الابتكار المالي لصالح المستهلكين، وتعمل كأداة رقابية وتركز على التكنولوجيا الناشئة، وتهدف الى دعم الابتكار المالي، ووضع إطار عمل للتعاون بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المعنية التي تدعم الابتكار لتبادل الخبرات ومنهجيات الابتكار.

كما تسعى الشبكة العالمية للابتكار المالي لتوسيع نطاق عمل مقدمي خدمات/ منتجات/ أعمال الابتكار على المستوى الدولي، بالإضافة الى تبادل المعرفة والسياسات، وتلتزم الشبكة بتوفير النزاهة المالية، الشمول المالي والاستقرار المالي من خلال الابتكار في الخدمات المالية.

ويأتي انضمام الهيئة الى الشبكة بدعوة مقدمة من عمدة الحي المالي السابق لمدينة لندن اللورد وليام راسيل، والسفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، خلال زيارتهم للهيئة في أكتوبر 2021، حيث تسعى الهيئة بدورها لمواكبة الابتكارات الحديثة في الخدمات المالية والتطور التكنولوجي الذي يعمل على تغيير المشهد الاقتصادي والمالي بشكل متسارع.

كما تعتبر عضوية الهيئة ضمن «GIFN» متسقة مع هدفها الاستراتيجي الحادي عشر ضمن استراتيجيتها الحالية (2018-2019/2022-2023) والذي ينص على «تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي واكتساب الخبرات وتبادل المعلومات» وكذلك معززه لتنفيذ مشروع تنظيم التقنيات المالية المدرج بخطة الدولة والتي تعكف الهيئة حاليا على إنجازه بنهاية استراتيجيتها الحالية.

تجدر الإشارة، الى أن استراتيجية الهيئة المقبلة (2023-2024/2026-2027) تتضمن تركيزا على تبني الابتكار واستغلال التقنيات الحديثة في تأدية أدوار الهيئة، هذا وتسعى الهيئة بشكل دائم وعبر انضمامها في المنظمات العالمية للاستفادة من التجربة الدولية وتبني أفضل ممارساتها بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من جانب وسوق المال من جانب آخر.

جدير بالذكر، ان الشبكة ومن منطلق حرصها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أعضائها وتحقيق هدفها في توفير الفرص لدعم الابتكار تقيم مؤتمرا سنويا لأعضائها للوقوف على آخر المستجدات في المواضيع المتعلقة بالابتكار المالي واستعراض التجارب التنظيمية.

ومن المقرر أن يقام مؤتمرها السنوي لهذا العام في مركز دبي المالي العالمي في نوفمبر المقبل، وتوفر فرص تجريبية للاختبارات عبر الحدود، حيث قامت بتطوير العديد من الأدوات والحلول لتحسين إطار عمل هذه الاختبارات، وتسهيل تقديم الطلب عليها عبر توفير استمارات طلب المشاركة وتقديم خلاصة محدثة لتوضيح اختصاصات واهتمامات الجهات التنظيمية المشاركة.