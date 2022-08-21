بأوامر وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ومتابعة الأحداث المحلية ودعم سموه لأهل الكويت المخلصين لوطنهم استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، حيث قدم لسموه الموظف في إدارة مرور الجهراء بوزارة الداخلية حمد الشمري.

هذا وقد نقل سموه شكر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، معربا عن تقدير القيادة السياسية لهذه الجهود المخلصة التي أدت إلى إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء.

متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.