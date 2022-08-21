استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.