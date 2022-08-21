تمكن رجال الجمارك في إدارة الجمرك الجوى من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وهي عبارة عن 80 كيلوغراما من بودرة اللاريكا المخدرة و300 ألف كبسولة جاهزة للتعبئة وذلك في 4 شحنات قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وبحسب بيان صادر عن الجمارك فإن الشحنة المخبأة بها المخدرات وحسب البيان الجمركي هو ملح طعام وأصباغ رسم ومكملات غذائية والحقيقة هي ملغمة ببودرة اللاريكا المخدرة.

من جهته، أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان الفهد الاستمرارية في تطوير المنظومة الجمركية وتدريب الموظفين على اعلى المستويات، لافتا الى وجود طرق تفتيش حديثة لكيفية التعامل مع المهربين وسنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه بالعبث في أمن البلاد.

وأشاد بالتعاون بين جميع الأقسام الجمركية في إدارة الجمرك الجوى وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات وذلك بضبط المتهمين.