أبوظبي - وام: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن سفيرها لدى إيران، سيف محمد الزعابي سيعود إلى طهران لمباشرة مهامه الديبلوماسية خلال الأيام المقبلة.



وأشارت الخارجية والتعاون الدولي في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس إلى أن ذلك يأتي بناء على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية الإيرانية وفق الأعراف الديبلوماسية المعمول بها بين الدول.



وأكدت الوزارة ان «السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الديبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام المقبلة، وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة».



ولفتت إلى أن ذلك «يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى درجة سفير»، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022 بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في هذا الشأن.