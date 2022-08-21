حظيت أغنية المطرب محمد حماقي "قلبي حبك جداً" التي طرحها على قناته الرسمية الأسبوع الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونين و173 ألفا بعد 4 أيام من طرحها.

وواصل حماقي الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي تحظى به وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وتعد "قلبي حبك جداً" ثاني أغنيات حماقي خلال الصيف الجاري، وطرحها يوم الأربعاء الماضي عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية ، وهي كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم.

وكان حماقي قد أصدر أول أغنياته في الصيف وهي "أدرينالين" أواخر الشهر الماضي عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم.