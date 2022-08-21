تعمل مدينة "ريو دي جانيرو" مع الأحياء الفقيرة المحلية لبناء ما يقول المنظمون أنه سيكون أكبر حديقة حضرية في العالم، في إطار مبادرة مولتها الحكومة وتعرف باسم "هورتاس كاريوكاس"، تهدف إلى الترويج لاستهلاك المنتجات العضوية وتوفير مصدر دخل

للأسر المحرومة.



وبمجرد استكمالها، سترتبط الحديقة الحضرية مع العديد من الأحياء الفقيرة المحيطة والمتصلة بشريط أخضر، على طول حديقة "مادوريرا ميستر موناركو"، التي تقع في المنطقة الشمالية من المدينة.



وسيمتد الممر الأخضر بين منطقتي "مادوريرا" و"جوادالوب".



وعندما يتم استكمال التوسع، ستكون الحديقة بحجم 15 ملعب كرة قدم.



وستستفيد 100 ألف أسرة في نهاية المطاف من المشروع شهريا، طبقا لجوليو باروس، مؤسس مبادرة "هورتاس كاريوكاس".



وقال باروس "أحد الدوافع الرئيسية للمشروع هو جعل الغذاء العضوي ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه".



وأضاف "نتيجة مشروعا ليس أن يكون لدينا حديقة جميلة. حديقة جميلة هي نتيجة عملنا. نتيجة إنتاجنا هو رؤية عدد أطباق الطعام التي يمكننا

تقديمها".

