حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من أن نحو 10 ملايين شخص ممن يعيشون في جنوب غرب الولايات المتحدة يواجهون خطر الفيضانات جراء الإعصار الاستوائي المحتمل.

وأشار مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن مناطق جنوب ولاية أريزونا وولاية نيو مكسيكو يواجهون احتمالية هطول أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق.

وأوضح المركز أنه تم إعلان تحذير من "مخاطر معتدلة" بشأن هطول الأمطار الغزيرة في جنوب شرق ولاية أريزونا وجنوب غرب ووسط نيو مكسيكو، بالإضافة إلى تحذير من "مخاطر طفيفة" في غرب أريزونا وتكساس ومنطقتي فور كورنرز وروكيز.

وحذر المركز من أن "المواقع الحضرية بالإضافة إلى المناطق ذات التضاريس المعقدة، والأودية ذات الفتحات، معرضة بشكل خاص للفيضانات السريعة ويمكن أن تتحول بسرعة إلى مواقف خطيرة للغاية".

ونوه المركز عن أ، هطول الأمطار يرتبط "بموجة استوائية متبقية" خلال "موسم الرياح الموسمية النشطة الجاري"، مضيفا أن إعصارًا استوائيًا محتملاً قد يصل إلى جنوب تكساس كعاصفة استوائية.