شهدت بعض المناطق في قارة أوروبا انخفاضاً ملحوظاً في مستويات مياه الأنهار والبحيرات خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما لم يحدث في هذه القارة منذ قرون.

وقالت قناة "فرانس 24" الإخبارية - في تقرير نشرته نسختُها الإنجليزية - إن هذا التراجع في مستويات مياه عدد من الأنهار والبحيرات في أوروبا "لا يستطيع تذكّرُه سوى القليل"، موضحة أن هذا الانخفاض أدى إلى كشف "الكنوز المغمورة بالمياه" وبعض المخاطر غير المرغوب فيها أيضاً.

وتشير "فرانس 24"، إلى أن إسبانيا تعاني "أسوأ موجة جفاف منذ عقود" وأدى انحسار المياه في إحدى مناطق الأنهار بها إلى "ظهور دائرة حجرية من عصور ما قبل التاريخ أطلق عليها اسم (ستونهنج الإسبانية). وقد أبرز علماء الآثار سعادة بهذا الظهور".

وتضيف القناة أن "الدائرة الحجرية التي تعرف رسمياً باسم (دولمين اوف جوادالبيرا- Dolmen of Guadalperal)، وهي في الوقت الراهن قد كُشف عنها بشكل كامل في أحد أركان خزان (Valdecanas) بمقاطعة كاسيريس وسط إسبانيا، حيث تقول السلطات إن مستوى المياه قد انخفض هناك إلى 28 % من سعته".

وفي ألمانيا، ذكرت القناة الفرنسية أنه "أعيد إحياء ذكريات موجات الجفاف الماضية في ألمانيا من خلال عودة ظهور ما يسمى بـ أحجار الجوع على طول نهر الراين، وأصبح العديد من هذه الأحجار مرئية على طول ضفاف أكبر نهر في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة".

ولفتت القناة إلى أن البعض يرى أن ظهور هذه الأحجار مرة أخرى "على أنه تحذير وتذكير بالمصاعب التي واجهها الناس خلال فترات الجفاف السابقة".

وتابعت القناة قائلة إنه وفي الوقت نفسه، تنخفض مياه نهر الدانوب، وهو أحد الأنهار الكبرى الأخرى في أوروبا، وذلك إلى أحد أدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن نتيجة للجفاف، مما كشف عن هياكل أكثر من 20 سفينة حربية ألمانية كانت قد غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو الصربي.