كشف استطلاع حديث أن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يستطيع إقناع أغلب الألمان بعمله بصفته مستشارا.



وجاء في استطلاع أجراه معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية أن 62% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن عدم رضاهم عن عمل شولتس، فيما قيّم 25% فقط منهم شولتس بشكل إيجابي.



وأظهر الاستطلاع أيضا أن تقييم الألمان لعمل الائتلاف الحاكم بشكل عام يتشابه مع تقييمهم لشولتس، حيث قيّم 65% منهم عمل الحكومة الاتحادية بشكل سلبي، فيما أعرب 27% فقط عن رضاهم تجاه الحكومة.



وبحسب بيانات صحيفة "بيلد أم زونتاج"، تراجع بذلك تقييم الألمان لشولتس، حيث أعرب 46% عن رضاهم عنه في استطلاع مشابه كان تم إجراؤه في مطلع شهر آذار/مارس الماضي. وذكر آنذاك 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم غير راضين عن عمله.



وأشارت الصحيفة أن الأمر ذاته كان يسري على تقييم الألمان لعمل الحكومة، حيث قيّم 44% من الألمان عمل الحكومة بشكل جيد في آذار/مارس الماضي، وقيمه 43% بشكل سلبي.



تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استطلاع معهد "إينسا" في 19 آب/أغسطس الجاري، وشمل 1002 شخص.