تعتزم سنغافورة إلغاء المتطلبات الخاصة بارتداء الكمامات في معظم الأماكن المغلقة، مع تحرك الدولة بصورة أكبر نحو إلغاء جميع القيود ذات الصلة بالجائحة.



وقال رئيس الوزراء لي هسين لونج، في خطاب، إن الأفراد سيكونون مطالبين بعد التخفيف بارتداء الكمامات فقط في وسائل النقل العام ومرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات ودور رعاية كبار السن.



وأضاف أنه سيتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.



ويعد ارتداء الكمامات من القيود القليلة المتبقية في الدولة المدينة، بعد أن رفعت السلطات معظم القواعد، بما في ذلك القيود المفروضة على التجمعات واختبارات الوافدين الحاصلين على لقاحات.



وكان جرى الإعلان عن جعل ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة أمرا اختياريا في وقت سابق من هذا العام، في إطار استراتيجيةٍ للتعايش مع كورونا.



وأوضح رئيس الوزراء أن الموجة الحالية من إصابات كورونا آخذة في الانحسار الآن، بعدما بلغت ذروتها منتصف تموز/يوليو.