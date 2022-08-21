تمت مصادرة حوالي 5ر3 طن من الكوكايين في حاويتين من الموز على متن شاحنتين متجهتين من الإكوادور إلى أوروبا.



وقالت شرطة الإكوادور الواقعة في أمريكا الجنوبية على موقع تويتر إن إحدى الحاويتين كانت متجهة إلى بريطانيا والأخرى إلى روتردام

في هولندا.



واعترضت السلطات شاحنة تحمل إحدى الحاويتين وهي في طريقها إلى ميناء مدينة جواياكيل على المحيط الهادي.



وكانت هذه الشاحنة تحمل 92 صندوقا بإجمالي 2300 عبوة تحتوي كل منها على كيلوجرام واحد من الكوكايين.



وبحسب ما ورد احتوت الحاوية الثانية التي كانت في ميناء لم يذكر اسمه في نفس المنطقة على 87 صندوقا بها 1218 عبوة من المسحوق الأبيض.



وفي كلتا الحالتين أدت التحقيقات إلى فحص الحاويات واستخدام الكلاب البوليسية المدربة للوصول إليها.



وتم اعتقال شخص واحد على الأقل.



كانت السلطات في الإكوادور المجاورة لكولومبيا أعلنت أمس أنها عثرت على الكوكايين في شقة بمدينة مانتا الساحلية.



وتم العثور على كمية غير محدودة من هذا المخدر داخل 4800 عبوة من التونة المعدة للتصدير.



كما غرد رئيس السلفادور ، نجيب بوكيلي، يوم أمس الجمعة أن البحرية في بلاده الواقعة في أمريكا الوسطى اعترضت قارب تهريب يحمل 2ر2 طن من الكوكايين في مياه المحيط الهادي، تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار أمريكي.



وكان الطاقم الذي تم اعتقاله من الإكوادور ومعه اثنان من كولومبيا.



وغالبا ما يتم اعتراض القوارب التي تهرب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة قبالة سواحل أمريكا الوسطى.