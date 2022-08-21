شارك سائقو سيارات أردنيون في سباق ريد بُل للسيارات السنوي في ريد بُل كار بارك درِفت بعمان وسط حضور جماهيري كبير استمتع بمشاهدة البطولة لأول مرة منذ عامين.

وللدرفت، أو ما يسمى بالانجراف أو التفحيط، كثير من المغرمين في الأردن كما هو الحال في منطقة الخليج والعالم العربي كله.

وبعد أن اضطروا للتنافس دون جمهور في دورتي البطولة السابقتين بسبب قيود جائحة كورونا، قال السائق رأفت هارون، المشارك في البطولة، إن هذه الرياضة تحديدا تفتقر إلى النكهة ما لم يكن هناك جمهور.

وأضاف هارون "عدم وجود الجمهور (يجعل) الرياضة ما لها فاكهة السباق بصراحة، كل ما كان حركات السيارة بسموك أكتر، دخان، عصبيتك وأنت بتسوق، الجمهور بيتفاعل معك، كل ما يتفاعل أنت هون أصلا بتوصل للنتيجة اللي أنت جاي عشانها. لأن هاي الرياضة اسمها رياضة استعراض، كل ما يكون فيه استعراض عالي الجمهور بيتفاعل معك وإحنا بكل صراحة من دون جمهور ما عندنا رياضة، كورونا وقفت الجمهور، ما أجوا للأسف لسنتين، كانت الرياضة للأسف ما إلها صراحة طعمة".

وقال السائق محمود الجبالي، المشارك أيضا في البطولة، "رياضة الدرفت روحها هو الجمهور، إحنا نزلنا موسم 2020-2021 و2021-2022 بدون جمهور وما كان موسم، ما كان له طعم، هلأ كبطولة كانت شغالة وأمورها ماشية ولكن إحنا كمتسابقين ما بيزبط أبدا إنك تكون واقف على استاد بدون جمهور، يعني روح الرياضة هاي هو الجمهور".

وأوضح يوسف باسيل، المُحكم اللبناني في البطولة، أن هناك 23 سائقا يتنافسون في بطولة هذا العام على لقب "ملك الدرفت" للعام 2022 في أرض المعارض بعمّان في الدورة 11 للبطولة. وسيتوجه الفائز لاحقا هذا العام لتمثيل المملكة الأردنية في النهائيات العالمية المقررة في جدة بالسعودية.

وقال باسيل "اليوم المشتركين هن 23 وأخذناهم من التصفيات المحلية، البطولة المحلية للدرفت الأردنية، نقينا التوب 23 وهم تأهلوا معنا للإيفنت (الحدث) اليوم".

ويفيد الموقع الإلكتروني للبطولة أنه يتم الحكم على المتنافسين حسب مهارات الدرِفت لدى السائق وتصميم السيارة وهدير المحرك والدخان الناتج عن احتكاك الإطارات بأرضية المسار.