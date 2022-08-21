اكتشف علماء من جامعة إلينوي في شيكاغو استراتيجية جديدة قابلة للتطبيق لعلاج مرضى الألزهايمر من خلال زيادة إنتاج الخلايا العصبية الجديدة من الخلايا الجذعية العصبية في عملية تُعرَف باسم تكوين الخلايا العصبية.

واستخلص فريق الباحثين هذه النتائج بعدما اكتشفوا أن تقنية زيادة إنتاج الخلايا العصبية الجديدة لدى الفئران المصابة بمرض الألزهايمر تنقذ عيوب ذاكرة الحيوانات، إذ يمكن لهذه الخلايا العصبية الجديدة أن تندمج في الدوائر العصبية التي تخزن الذكريات وتستعيد وظيفتها الطبيعية.

وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت أن تكوين الخلايا العصبية ضعيف في كل من مرضى ألزهايمر وفئران المختبر التي تحمل طفرات جينية مرتبطة بهذا المرض، لا سيما في منطقة من الدماغ تسمى الحُصين وهي مهمة لاكتساب الذاكرة واستعادتها.

وفي الدراسة الحالية، عزّز الفريق تكوين الخلايا العصبية في الفئران من خلال التعزيز الجيني لبقاء الخلايا الجذعية العصبية، ووجدوا أن زيادة إنتاج الخلايا العصبية الجديدة أعادت أداء الحيوانات في اختبارين مختلفين يقيسان التعرف المكاني والذاكرة السياقية.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي توضح أن ضعف تكوين الخلايا العصبية في الحُصين يلعب دورًا في عجز الذاكرة المرتبط بمرض الألزهايمر عن طريق تقليل توافر الخلايا العصبية غير الناضجة لتكوين الذاكرة.