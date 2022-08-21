عاود منسوب المياه في نهر الراين بألمانيا ارتفاعه بسبب هطول الأمطار .



وسجل مقياس منسوب مياه النهر في مدينة امريش قيمة إيجابية مرة أخرى وذلك بعد الانخفاض التاريخي الذي كان قد سجله في الأيام الماضية، حيث بلغ مستوى المياه القياسي 3 سنتيمتر بارتفاع بمقدار 6 سنتيمتر.



تجدر الإشارة إلى أن مستويات المياه التي يتم قياسها عند نقاط معيارية على طول النهر هي قراءات معيارية تختلف عن العمق الفعلي للمياه.



كانت قراءة مقياس منسوب المياه في امريش تدنت عن الصفر ، وهو ما يعني عدم تدفق مياه في أنبوب القياس عند مستوى الصفر المحسوب في المقياس لأن منسوب المياه في النهر كان أدنى منه.



وفي سياق متصل، ارتفع منسوب المياه عند نقاط قياس أخرى في ولاية شمال الراين ويستفاليا بمقدار عدة سنتيمترات، إذ ارتفع في كولونيا بمقدار ست نقاط ليصل إلى 80 سنتيمترا وفي دوسلدورف بمقدار أربع نقاط ليصل إلى 38 سنتيمترا وفي دويسبورج بمقدار 4 سنتيمترا ليصل إلى 158 سنتيمترا وفي فيزل بمقدار 5 سنتيمترا ليصل إلى 93 سنتيمترا وفي ريس بمقدار 7 سنتيمتر ليصل إلى 45 سنتيمترا.



ورغم هذا الاتجاه الإيجابي، فإن الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا استبعدت حدوث تحسن دائم في مستويات المياه في المستقبل المنظور.



وتوقعت الهيئة استمرار تعافي مستويات المياه في الأيام القادمة بشكل مبدئي، لكنها توقعت أيضا أنها ستعاود الانخفاض مجددا بعد مرور الموجة التالية القادمة من أعالي النهر.