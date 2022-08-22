أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سعود عبدالرحمن الوعلان، وحسن فتح الله علي الكندري، وماندانا سلاريديني، وخلود محمد غريب المطيري، ومشعل منيخر مسلم العازمي، وبدر محمد فانخ الرشيدي، وأحمد علي مسفر الحيان، وزينب علي عبدالله السرهيد، ومحمد جفينان جازي العازمي، ونوره عبد الهادي علي المري.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: نورا رعد أحمد الهزاع، رغد فايز فالح العازمي، حليمة فاخر سليماني، يوسف فهد محمد العتيبي، غالية جاسم محمد الظفيري.



جدير بالذكر، أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصا للشباب.



وأما بالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لا زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».