تواصل البنوك المركزية على مستوى العالم إضافة الذهب إلى احتياطياتها، حيث وسعت حيازاتها من الذهب بمقدار 270 طنا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي.



وفي هذا السياق، يلخص محافظ البنك الوطني الپولندي آدم غلابينسكي، سبب احتفاظ البنوك المركزية بالذهب، قائلا: «الذهب هو أكثر الأصول الاحتياطية أمانا، فهو ينوع المخاطر الجيوسياسية ويعد مرساة الثقة، خاصة في أوقات التوتر والأزمات».



وقال متحدث باسم البنك المركزي المجري إن الذهب يزيد الاستقرار المالي ويعزز ثقة السوق، وتماشيا مع الدور التاريخي للذهب، فإنه يظل أحد أكثر الأدوات أمانا في العالم، والذي، حتى في ظل ظروف السوق العادية، معروف باستقراره وثقته.